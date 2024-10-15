Uşak Valisi Naci Aktaş, Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret etti.

Vali Dr. Naci Aktaş, beraberinde AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş, Fahrettin Tuğrul ve ilgili kurum müdürleri ile birlikte Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi Halı Saha Açılış Töreni’ne katıldı.

Açılışın ardından sınıfları gezen Vali Aktaş, öğrencilerle sohbet ederek öğretmenlerden okulda yapılan faaliyetler ve eğitim çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Öğrencilerin gayretine ve şevkine tanık olmanın geleceğe dair umutlarını yükselttiğini ifade eden Vali Aktaş; öğrencilere ve öğretmenlere başarılar diledi.