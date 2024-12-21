Uşak Valisi Naci Aktaş, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ve Bölge Trafik Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, Vali Aktaş’ı Uşak İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve bağlı birim komiserleri karşıladı. Vali Aktaş, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ve Bölge Trafik Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek asayiş ve trafik güvenliği hakkında bilgi aldı.

Öte yandan, Vali Aktaş emniyet mensubu personellerine özverili çalışmaları için teşekkür ederek kolaylıklar diledi.