Uşak Valisi Naci Aktaş, Banaz ilçesinde bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

Uşak Valisi Naci Aktaş, ilçe ziyaretleri kapsamında Banaz ilçesinde kurumları ve esnafı ziyaret etti. Vali Aktaş ilçede ilk ziyaretini Banaz Kaymakamlığı’nda gerçekleştirerek ilçenin genel durumu ve yürütülen çalışmalar konusunda bilgi aldı. Aktaş ardından, İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ederek görevi başındaki personele kolaylıklar diledi. Vali Aktaş ardından ilçe esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, varsa talep ve önerilerini dinlediler. Esnafları tek tek gezen Vali Aktaş ziyarette esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi. Vali Aktaş, ilçede son olarak Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı’ya iade-i ziyarette bulunarak kendilerine misafirperverlikleri için teşekkür etti.