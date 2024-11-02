Uşak Valisi Naci Aktaş, Banaz ilçesinde İl Özel İdaresi’ne ait Güneş Enerji Santrali, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB), Banaz Hamam Boğazı Termal Tesisleri ve Banaz Organize Sanayi Bölgesi alanlarında incelemelerde bulundu.

İlk olarak Aydem Yenilenebilir Enerji şirketi ve Uşak İl Özel İdaresi tarafından kurulan Uşak’taki 245 köy ve 301 köy bağlısı olmak üzere toplamda 546 yerleşim yerinin sokak aydınlatmaları ile İl Özel İdaresinin şantiye binasının enerji giderlerini karşılayan Güneş Enerji Santrali’nde incelemelerde bulunan Vali Aktaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ertan Keleş’ten tesisle ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) arazisinde incelemelerde bulunana Vali Aktaş, yapılacak çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı, proje planları üzerinde yerinde değerlendirmelerde bulundu.

Ardından Banaz Belediyesi tarafından işletilen Hamam Boğazı Termal Tesislerine geçen Vali Aktaş, Belediye Başkanı Zafer Apacıdan tesisler hakkında bilgi alarak incelemelerde bulundu.

Vali Aktaş, son olarak Banaz’da kurulacak olan Organize Sanayi Bölgesi arazisinde incelemelerde bulundu.

İncelemeleri sırasında Vali Dr. Naci Aktaş’a, UTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Selim Kandemir, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sezer, Banaz Kaymakamı Cuma Emeç, İl Jandarma Komutanı Fahri Semiz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ertan Keleş, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı eşlik etti.