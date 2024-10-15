Uşak Valisi Naci Aktaş, 2000 rakımda bulunan Baklan yangın gözetleme kulesinde incelemelerde bulundu.

Vali Dr. Naci Aktaş, 2000 rakımda bulunan Baklan yangın gözetleme kulesini ziyaret ederek, bölge ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Ardından ormanlık alandan yürüyerek Bahadır köyü Tepedelen mevkiinde bulunan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tescillenerek koruma altına alınan anıt ağaçta da incelemelerde bulundu.

İncelemeleri sırasında Vali Aktaş’ı, Vali Yardımcıları Önder Can ve Dr. Olgun Öner, Banaz Kaymakamı Cuma Emeç, İl Jandarma Komutanı Fahri Semiz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ertan Keleş ve diğer yetkililer eşlik etti.