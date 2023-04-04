Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, ’5 Nisan Avukatlar Günü’ dolayısıyla yayımladığı mesajında avukatların günlerini kutladı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

"İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde gerek kişilerin gerekse toplumların temel hak ve hürriyetlerinin korunmasında, savunulmasında, kanunlara bağlı kararlılıklarıyla adaletin tecelli etmesinde büyük sorumluluğu olan avukatlar, çok önemli bir görevi yerine getirmektedir. Toplumların huzurlu ve güvenli bir ortamda hayatlarını devam ettirebilmeleri için gerekli olan temel şartlardan birisi de adaletin sağlanmasıdır. Kurumlarımız ve vatandaşlarımız adına bu görevi hassasiyetle yerine getiren avukatlarımız, toplumda hukuka, eşitliğe ve adalete duyulan güvenin en yüksek düzeyde olmasında ve özgürlüklerin hukuk önünde adaletli kullanılmasında önemli bir yere sahiptir. Vatandaş devlet ilişkilerinin temelinde, güven duygusunun yerleştirilmesi noktasında önemli bir görev üstlenen ve bu saygın mesleğin mensupları hukuk sisteminin ayrılmaz bir parçası ve bağımsız yargı alanında adalet kavramının hamisidirler. Bu duygu ve düşüncelerle; Adalet sistemimizin temel unsuru ve hak arayışımızın en önemli vesilesi olan tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum"