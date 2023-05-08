Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, ’9 Mayıs Dünya Çölyak Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Çölyak hastalığına dikkat çekmek ve bu konuda toplumsal şuur oluşturmak amacıyla her yıl 9 Mayıs tarihi Dünya Çölyak Günü olarak kutlanmaktadır. Çölyak hastalığı, yaşamın her hangi bir bölümünde ortaya çıkabilmektedir. Ülkemizde Çölyak hastalığı görülme sıklığı yüzde 1 ile binde 3 arasında değişmektedir. Türkiye’de 250 bin ile 750 bin arasında Çölyak hastası tahmin edilmekte ve ancak yüzde 10’nuna tanı konulmaktadır. Aydın Valiliği Engelli Bilgi Bankası verilerine göre Aydın’da 162 kadın, 57 erkek olmak üzere 219 çölyaklı vatandaşımız mevcuttur. Çölyak hastalığının insan sağlığı üzerinde önem taşıyan birçok değişimlere neden olmasından dolayı doğru teşhisi önemlidir. Teşhis yöntemlerinden kan testleri serolojik özel testler (AGA, EMA) ile ön tanı konmakta ancak kat’i tanı ince bağırsak biyopsisi ile konmaktadır. Çölyak hastalığının tek tedavisi ömür boyu buğday, arpa, çavdar yulaf tahıllarında bulunan glutenden uzak sıkı bir diyettir. Sağlık Bakanlığımız tarafından STK’lar, Üniversiteler ve özel sektör işbirliği ile Erişkin Bazı Metabolizma Hastalıkları (Tiroid, Osteoporoz, Gut) ve Çölyak Hastalığı Kontrol Programı 2019-2023 hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur" dedi.

"Kontrol programı çerçevesinde ilimizde, toplumsal şuur ve farkındalığı sağlamak amacı ile bu güne kadar Hastaneler, Aile Sağlığı Merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinde stand çalışmaları yapılmış ve vatandaşlarımıza konu ile ilgili bilgiler verilerek, broşürler dağıtılmıştır" diyen Vali Aksoy mesajının devamında şu ifadelere yer verdi; "Devam eden bu faaliyetlerin yanı sıra bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları çerçevesinde Çölyak hastalığı ile ilgili bilgi ve materyaller [email protected] adresinden vatandaşlarımızla paylaşılmaktadır. Çölyak hastalığına dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl kutlanan Dünya Çölyak Günü’nün bu yıl da en verimli şekilde değerlendirileceğine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Çölyak hastası vatandaşlarımızın 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü’nü kutluyor, yaşamlarında kolaylıklar diliyor ve en kalbi duygularımla selamlıyorum."