Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Kahramanmaraş Depremi’nin yaralarını sarmak için tek yürek olan Aydınlılara teşekkür ederek, afet bölgesine gönderilecek olan acil acil ihtiyaç listesi önceliğinde yardımların devam ettiğini hatırlatarak ‘destek’ çağrısında bulundu.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Kahramanmaraş Depremi’nin yaralarını sarmak için tek yürek olan Aydınlılara teşekkür ederek, afet bölgesine gönderilecek olan acil acil ihtiyaç listesi önceliğinde yardımların devam ettiğini hatırlatarak ‘destek’ çağrısında bulundu.

Geçtiğimiz 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş Depremi’nin ardından ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da vatandaşlar tek yürek oldu. Depremin yaralarının sarılması için Aydınlı vatandaşlar ilk günden bu yana seferber olurken, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da yardım kampanyasına yönelik açıklama yaptı. Depremzede vatandaşlar için toplanan yardımların devam ettiğini hatırlatan Vali Aksoy, acil ihtiyaç listesi önceliğinde vatandaşlara ‘destek’ çağrısında bulundu.

Konu ile ilgili sosyal medya üzerinden Aydın Vali Aksoy adına Aydın Valiliği’nden yapılan paylaşımda “Değerli hemşehrilerim, deprem bölgesine yönelik yardım kampanyamızın devam etmesi önem arz etmektedir. İlimizdeki tüm kurum ve kuruluşlarımız başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımız ve halkımızla yardımlarımızı lütfen devam ettirelim. Özellikle ihtiyaç olan, gıda kolisi, yeni kıyafet, soba, ısıtıcı, iç çamaşırı, ayakkabı, bot, hijyen malzemeleridir gibi yardımlarınızı ilçelerimizde kaymakamlıklarımıza, ilimiz merkezinde ise Atatürk Kent Meydanı’na getirebilirsiniz” ifadeleri yer aldı.