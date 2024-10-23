Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Kahramankazan Tesisleri’nde gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.

Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine terör saldırısı düzenlendi. Tesislerin önünden silah ve patlama sesleri duyulurken, Vali Hüseyin Aksoy olayla ilgili taziye mesajı yayımladı. Vali Aksoy, yayımlamış olduğu mesajında, "TUSAŞ Ankara Kahramankazan Tesisleri’ne yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonucu şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.