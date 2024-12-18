Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Yunus Emre Devlet Hastanesi’nin yeni otoparkında incelmelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nin yeni otoparkında inceleme yapıp, yetkililerden bilgi aldı. İncelemeye Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici ve Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gamze Akın Mumcu katıldı. Günde yaklaşık 10 bin hastanın giriş yaptığı Yunus Emre Devlet Hastanesi’nin bin 200 araç kapasiteli otoparkına 4 bin metrekare parke taşı döşendiği aktarıldı.

"4 bin metrekare parke taşı döşeyerek bir park alanı oluşturduk"

Otoparkla alakalı konuşan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, “Yunus Emre Devlet Hastanemiz özellikle Eskişehir’de halkın yoğun olarak müracaat ettiği yerlerden birisi. Günde ortalama 10 bin kişi buradan çeşit kollarla ilgili sağlık hizmeti almak için hastanemize intikal etmekte. Hastanemize gelen insanların araçlarını park edebilecekleri ve güvenli bir şekilde hastaneye ulaşabilecekleri noktada eksikliklerimiz vardı. Hastane başhekimimiz ve İl Sağlık Müdürlüğümüz bu talebi Valiliğimize aktardı. Valiliğimiz de Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı’nın imkânlarıyla burada 4 bin metrekare parke taşı döşeyerek bir park alanı oluşturduk. Amacımız vatandaşlarımızın sağlı hizmetlerini daha güzel bir şekilde alabilmelerine imkân sağlamak; araçlarını hastanenin içine ve yakınına kadar park etmelerine fırsat oluşturmak. Bugün yapılan bu çalışmayı yerinde görmek üzere buraya geldim. Süreç içerisinde buranın çizimleri de hava şartlarının iyileşmesine bağlı olarak yapıldı. Amacımız, vatandaşımızın en iyi şekilde hizmet almasını sağlayacak çalışmaları ortaya koymak. Bu amaçla yapılan bu çalışmayı da bugün yerinde gördüm. Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza sunulacak bu hizmetin kalitesini daha da artırmak için bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.