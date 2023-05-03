Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yapımı devam eden Aydın Şehir Hastanesi inşaatını ziyaret etti. Hastanenin yapım süreci hakkında bilgiler alan Vali Aksoy, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul ve yüklenici firma yetkilileri ile birlikte yerinde incelemelerde bulundu.

Aydın’da sağlık hizmetlerinin daha nitelikli sunulması amacıyla Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü kontrolörlüğünde, 2021 yılı Kasım ayında, Efeler İlçesi Şevketiye Mahallesi’nde inşa edilmeye başlanan Aydın Şehir Hastanesi’nin inşaatı çalışmaları aralıksız ilerliyor. Aydın Şehir Hastanesi, yaklaşık 140 bin metrekare arazi üzerinde kurulacak. Hastane 270 bin metrekare inşaat alanı, 54 bin metrekare oturum alanı ve 2 bin 269 araçlık otopark alanına sahip. Hastane inşaat uygulama projelerinde 950 yatak olarak planlanmakla birlikte, ihtiyaç duyulduğunda yatak kapasitesi bin 448’e kadar arttırılabilecek.

Nitelikli sağlık hizmeti kapasitesi artacak

Aydın Şehir Hastanesi ile ilgili bilgiler paylaşan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, hastanenin hizmete başlamasıyla birlikte Spect Tomografi, İyotlu Tedavi, Hiperbarik Tedavi Merkezi, Hematoloji Laboratuvarı gibi alan ve hizmetlerin ilimize kazandırılacağını aynı zamanda Aydın il merkezinde poliklinik oda sayısının 221’den 365’e, yoğun bakım yatak sayısının 156’dan 250’ye, ameliyathane sayısının 23’ü nitelikli olmak üzere 25’den 34’e, palyatif bakım ünite yatak sayısının 5’den 6’ya, tutuklu yatak sayısının 3’den 8’e, hemodiyaliz ünite sayısının 35’den 45’e, fizik tedavi ünite sayısının 20’den 45’e, kemoterapi yatak sayısının ise 20’den 54’e çıkarılarak kapasite artırımının sağlanmış olacağını belirtti. Aksoy ayrıca, Glutensiz Gıda üretimi için Çölyak Mutfağı çalışmalarının devam ettiğini de belirtti.

Öte yandan Vali Aksoy, şehir hastanesinin yol ve kanalizasyon gibi alt ve üst yapı yatırımlarına yönelik gerekli iş ve işlemlerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapıldığını, yatırımların takibinin Karayolları Genel Müdürlüğü ve İller Bankası nezdinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Aydın’a sağlık alanında önemli katkılar sağlayacak olan Aydın Şehir Hastanesi’nin inşaatının proje revizyon eklentileri için yapılacak ikmal ihalesi sonrası 2024 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor.