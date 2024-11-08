Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy Uluslararası MEB Robot Yarışması’nda dünya birincisi olan öğrencileri ve öğretmenlerini makamında kabul edip, başarılar diledi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, ülke genelinde mesleki ve teknik eğitim alanındaki niteliğini artırmak, toplumda farkındalık oluşturmak ve öğrencilerin bilgiyi beceriye dönüştürmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen Uluslararası MEB Robot Yarışması’nda dünya birincisi olan öğrencileri ve öğretmenlerini makamında misafir etti.

Bu yıl "Eğitimin Yüzyılında Ahilik ve Teknoloji" teması ve "Ahiliğin Geleceğini Şekillendiren Kod Erzurum’da Yazılıyor" sloganı ile düzenlenen yarışmaya Eskişehir’den beş okul katıldı. Yarışmada Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Danışman öğretmen Ayhan Dükkancı ve Endüstriyel Otomasyon alanı öğrencileri Ertuğrul Selvi, Furkan Çakır "Tasarla, Çalıştır" kategorisinde dünya birincisi oldu.

Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Danışman öğretmen Hakan Evrendilek ve Elektrik-Elektronik alanı öğrencileri Ömer Faruk Filcioğlu, Mehmet Erkan "RC Sabit Kanat" kategorisinde dünya birincisi oldu.

“Eskişehir’i gururlandırdınız”

Vali Aksoy, öğrencileri ve danışman öğretmenleri tebrik ederek, bu büyük başarının Eskişehir ve ülkemiz adına gurur verici olduğunu belirtti. Sayın Valimiz, konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

"Sizleri bu büyük başarıdan dolayı yürekten kutluyorum. Uluslararası MEB Robot Yarışması’nda dünya birincisi olarak ülkemizi ve Eskişehir’i gururlandırdınız. Mesleki ve teknik eğitimde elde ettiğiniz bu başarı, gelecekteki kariyerleriniz için önemli bir adımdır. Ahilik ve teknoloji temasıyla düzenlenen bu yarışmada kazandığınız başarı, bilgi ve becerilerinizi en iyi şekilde değerlendirmenin bir sonucudur. Emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum."

Öğrenciler ve öğretmenler, Hüseyin Aksoy’a teşekkür ederek projelerini tanıttı, gelecekteki projeleri hakkında bilgi verdi. Aksoy günün anısına Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yarışmada 1’inci oldukları projede yaptıkları model uçağı imzaladı. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.