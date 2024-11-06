Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, geçtiğimiz ay İçişleri Bakanımız Türkiye’nin Huzuru Programı kapsamı içerisinde Eskişehir’e gelerek güvenlik ve değerlendirme toplantısı yaptığını hatırlatarak, "İçişleri Bakanımız Eskişehir’de suç oranlarında azalma ve aydınlatma oranlarında da artış olduğunu ifade etti. Bu kararlı tutumumuz bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir" dedi.

Ekim ayı Eskişehir Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı, Vali Hüseyin Aksoy tarafından, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve Eskişehir İl Jandarma Komutanı Erhan Demir’in katılımı ile gerçekleşti. Eskişehir Valiliği sosyal medya hesabından canlı yayınlanan toplantıda Aksoy Ekim ayında polis ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar ile sonuçları hakkında bilgi paylaştı.

"Bu kararlı tutumumuz bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir"

Eskişehir’deki asayiş olayları ile ilgili bilgileri açıklayan Vali Aksoy, “Eskişehir Güvenli Şehir” sloganıyla yaptıkları çalışmaları paylaşmak istediklerini anlattı. Aksoy, "Eskişehir’in huzuru için, Türkiye’nin huzuru için, güvenlik birimlerimizce gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Ekim ayı itibariyle baktığımızda asayiş, kaçakçılık, terör, siber, göçmen kaçakçılığı ve trafikle ilgili çeşitli bilgileri sizlerle paylaşmış olacağız. Hepinizin bildiği üzere geçtiğimiz ay İçişleri Bakanımız Türkiye’nin Huzuru Programı kapsamı içerisinde Eskişehir’e gelerek Eskişehir’le ilgili güvenlik ve değerlendirme toplantısı yaptı. Bakanımız Eskişehir’le ilgili değerlendirmede özet olarak Eskişehir’de suç oranlarında azalma ve aydınlatma oranlarında da artış olduğunu ifade etti. Bu kararlı tutumumuz bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir" diye belirtti.

Asayiş olayları

Vali Hüseyin Aksoy’un paylaştığı verilere göre; Ekim ayında Eskişehir’de 3 bin 467 asayiş olayı gerçekleşirken, bu olaylarla alakalı 2 bin 852 şüpheliden 2 bin 318’i yakalandı. 173’ünün hakkında hapis cezası bulunan toplam 486 aranan şahıs ise yine ekiplerce yakalandı. Çalışmalarda 31 ruhsatsız, 7 kurusıkı ve 12’si av tüfeği olmak üzere toplam 50 silah ele geçirildi.

Ekim ayında yapılan şok uygulamalarında 38 bin 804 şahıs sorgulanırken, 43 kişinin aranması olduğu belirlendi. Yol uygulamalarında ise 51 bin 52 araç ve 69 bin 587 şahıs sorgulanırken, 76 şahıs yakalandı. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ile ilgili 52 operasyon yapılırken, yakalanan 89 şahıstan 6’sı tutuklandı.

Uyuşturucu ve kaçakçılık

İl genelinde 127 uyuşturucu operasyonu yapılırken, konuyla alakalı işlem yapılan 167 şahıstan 25’i tutuklandı. Uyuşturucu operasyonlarında; 1 kilo 357 gram esrar, 1 kilo 288 gram metanfetamin, 4 bin 946 adet ecstacy, 2 bin 853 sentetik hap, 982,29 gram bonzai, 12 adet hassas terazi, 1 av tüfeği ve 1 kök kenevir ele geçirildi. Ekiplerce yapılan kaçakçılık operasyonlarında ise; 143 bin 600 adet sigara malzemesi, 41 litre kaçak içki, 197 adet sikke, 10 adet cep telefonu, 106 bin adet sarılmış sigara, 6 bin 385 adet cinsel hap, 57 adet takviye hap, 7 adet alkol kiti ve aroma, 80 bin 900 makaron, bin 668 paket sigara, 47 adet bandrol, 5 adet dedektör, bin 274 adet emtia, 24 adet, tarihi eser, ve 1 adet pointer ele geçirildi.

Düzensiz göçmen denetimleri

Göçmen kaçakçılığı ile ilgili Eskişehir’de 20 olay meydan gelirken 2 organizatör ile 21 Afganistan, 24 Suriye, 16 Irak ve 1 İran uyruklu olmak üzere toplam 62 göçmen yakalandı.

Trafik denetimleri

Trafik ekiplerince ise, 122 bin 867 araç denetlenirken, 53 bin 290 araca işlem yapıldı. Denetimlerde bin 239 araç trafikten men edildi. Ayrıca 536 adet trafik kazası meydana gelirken bunlardan 2’si ölümlü kaza olduğu aktarıldı.