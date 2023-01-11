Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, ilin sağlık yapısını güçlendirecek Aydın Şehir Hastanesi’nin yapımının yüzde 80 oranında tamamlandığını ifade ederek “2023’ün ikinci yarısında hizmete girecek” dedi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, ilin sağlık yapısını güçlendirecek Aydın Şehir Hastanesi’nin yapımının yüzde 80 oranında tamamlandığını ifade ederek “2023’ün ikinci yarısında hizmete girecek” dedi.

Sağlık hizmetlerinin daha nitelikli sunulması amacıyla Sağlık Bakanlığı’nın 2020 yatırım programına alınarak 2021 yılı Kasım ayında merkez ilçe Efeler’de inşaatına başlanan ve Aydın’ı sevk eden değil sevk alan bir il konumuna taşıması hedeflenen Aydın Şehir Hastanesi’nin yapımı aralıksız olarak sürüyor. Sağlık Bakanlığı koordinesinde, 976 milyon 424 bin TL bedelle yüklenici firma tarafından yapımı gerçekleştirilen hastane tamamlandığında Aydın ve Ege Bölgesi’nin uluslararası kalitede bir sağlık kampüsü haline gelmesi beklenirken, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, hastane çalışmalarının yüzde 80 oranında tamamlandığını ifade etti. Efeler ilçesi Şevketiye Mahallesi’nde 140 bin metrekare alan üzerinde yapımı devam eden bin 448 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi’nin 2023 yılında hizmete açılması planlanıyor. Yaklaşık günlük 20 bin hastanın muayene ve tedavilerinin yapılacağı öngörülen Şehir Hastanesi’nde 4 bin sağlık çalışanın hizmet vermesi planlanıyor. Şehir Hastanesi’nin yol ve kanalizasyon gibi alt ve üst yatırımlarına yönelik gerekli iş ve işlemlerin yapımı ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde devam ediyor.

Aydın Şehir Hastanesi ile ilgili bilgiler paylaşan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy; “‘Aydın Şehir Hastanesi’nin zemin iyileştirme çalışmaları çerçevesinde, projemizde 24 metre derinlikli 3 bin 276 adet fore kazık, 14 metre derinlikli 923 adet iksa, 16 metre derinlikli 16 bin 283 adet deepsoil mixing, 16 metre derinlikli 718 adet sismik izalatör, 16 metre derinlikli 290 adet sismik damper ve 700 metre uzunluğunda da diyafram perde bulunmaktadır. Hastane inşaatının yüzde 80’i tamamlanmış durumda. Aydın Şehir Hastanesi’nin 2023 yılı ikinci yarısında hizmete sokulması planlanırken, bazı teknik alanları neredeyse hazır duruma getirildi. Aydın Şehir Hastanesinin hizmete girmesiyle 221 olan mevcut poliklinik oda sayısı 365’e, yoğun bakım yatak sayımız 162’den 250’ye, ameliyathane sayımız 25’den, 12’si nitelikli olmak üzere 34’e, palyatif yatak sayımız 21’den 60’a, Hemodiyaliz Ünitesi sayısı 35’den 45’e, kemoterapi yatak sayımız 20’den 54’e yükselecektir. İlaveten yeni hastanemizde Hiberbarik tedavi merkezi, erişkinler için 95, yenidoğan için ise 18 medikal sığınak yer alacaktır. Aydın Şehir Hastanesi Kalp Merkezi’nde 3 anjiyo, 1 katater ablasyon, 1’i hibrit 4 laminar flow ameliyathane, 31 yatak koroner yoğun bakım, 12 yatak KVC yoğun bakım ünitesi, Onkoloji Merkezi’nde 2 linac, PET-CT, SPECT-CT, gamma kamera, brakiterapi, iyotlu tedavi, nükleer tıp, kemoterapi 54 box bulunacaktır. Ayrıca, Kamu hastanelerinde sunulan nitelikli hizmetlerin kapasitelerinin artırılmasına yönelik birim ve üniteler ile ilgili olarak şehir hastanesi projesinde düzenlemeler yapılmıştır. Şehir Hastanesi kampüsü içerisinde günlük hasta, hasta yakını ve çalışanlar ile birlikte yaklaşık 30 bin kişinin hareket halinde olacağı öngörülmektedir. Hastane inşaat uygulama projesinde 950 yatak olarak planlanmakla birlikte, ihtiyaç duyulduğunda ve olağanüstü hal ve durumlarda maksimum yatak kapasitesi bin 448’e varacak şekilde altyapı düzenlemesi yapılmıştır” dedi.