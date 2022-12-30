Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen patlamanın ardından olay yerinde incelemelerde bulunan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, olayda yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen patlamanın ardından olay yerinde incelemelerde bulunan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, olayda yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti.

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki bir işyerinde meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Olayın öğrenilmesinin ardından bölgeye giden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ise incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Olayın tüm yönüyle soruşturulduğuna dikkat çeken Vali Aksoy, daha sonra Nazilli Devlet Hastanesi’ne geçerek yaralıları ziyaret etti. Patlamada yaralanan vatandaşlara ‘geçmiş olsun’ dileklerini ileten Vali Aksoy, hastane yöneticilerinden bilgi aldı.