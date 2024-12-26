Borsa İstanbul Fen Lisesi’nde öğretmenlerle bir araya gelen Vali Hüseyin Aksoy, öğrencilerle aynı masada öğle yemeği yedi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Borsa İstanbul Fen Lisesi’ne ziyaret gerçekleştirdi. Okulda öğretmenlerle bir araya gelen Vali Aksoy, koridorlardaki öğrencilerle selamlaşıp sohbet etti. Yemekhanede sıra bekleyip öğrencilerle aynı masada yemek yiyen Vali Hüseyin Aksoy, sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleştirdiği ziyaretten mutluluk duyduğunu söyledi.

"Eğitim, toplumun gelişimi ve ilerlemesi için en önemli unsurlardan biridir "

Ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, "Ülkemizin geleceğini inşa eden siz değerli öğretmenlerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Eğitim, toplumun gelişimi ve ilerlemesi için en önemli unsurlardan biridir ve bu alanda sizlerin katkısı paha biçilemez. Öğrencilerimize kazandırdığınız bilgi, beceri ve değerler, onların hayat boyu sürecek başarılarının temelini oluşturuyor. Her birinizin öğrencilerimizin geleceğe güvenle bakmasını sağlayacak şekilde fedakarlıkla çalıştığınızı biliyorum. Sizlere bu anlamlı çalışmalarınız için teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum" dedi.