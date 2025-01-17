Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı 1’inci döneminin tamamlanması nedeniyle Ticaret Borsası İlkokulu’nda düzenlenen törende öğrencilerin karnelerini dağıttı.

Okullarda yarıyıl tatili için ‘karne zili’ bugün çaldı. Yurt genelinde milyonlarca öğrenci, 1’inci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. Eskişehir’de öğrencilerin karneleri düzenlenen tören ile teslim edildi. Ticaret Borsası İlkokulu’ndaki programa katılım sağlayan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, sınıfları tek tek dolaşarak miniklere karnelerini teslim etti. Öğrencilerin mutluluklarına ortak olan Vali Aksoy, çocukları tebrik ederek onlarla sohbet etti. Ayrıca, öğrencilerin hazırladıkları sergi alanını gezerek ürünlerini inceledi.

“146 bin 670 öğrencimiz ve 12 bin 514 öğretmenimiz yarıyıl tatiline girdi”

Minik öğrencilere ara tatil dönemini verimli geçirmelerini ve bol bol dinlenmeleri temennisinde bulunan Vali Aksoy, “2024-2025 eğitim öğretim yılının 1’inci döneminin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla birlikte ilimizdeki özel ve resmi eğitim kurumlarımızda,146 bin 670 öğrencimiz ve 12 bin 514 öğretmenimiz yarıyıl tatiline girmiştir” dedi.

Öte yandan, öğretmenlerle de bir araya gelen Vali Hüseyin Aksoy, ülkenin geleceği çocukları ve gençleri yetiştirip geleceğe hazırlayarak bu önemli görevi yerine getiren öğretmenleri kutladı.