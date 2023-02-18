Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, deprem yardımlarının toplandığı Kızılay deposunda incelemelerde bulundu.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, deprem yardımlarının toplandığı Kızılay deposunda incelemelerde bulundu.

Geçtiğimiz 6 Şubat günü meydana gelen Kahramanmaraş Depremi’nin ardından ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da vatandaşlar tek yürek oldu. Depremin yaralarını sarmak için Aydın Valiliği koordinesinde başlatılan yardım kampanyalarına vatandaşlar yoğun ilgi göstererek adeta seferber oldu. Depremin ilk gününden bu yana Atatürk Kent Meydanı’nda kurulan yardım çadırlarına akın eden vatandaşlar, getirdikleri kolileri yetkililere teslim etti. Kızılay tarafından toplanan yardımlar ise ilk günlerde Adnan Menderes Stadyumu daha sonra ise DSİ 21. Bölge Müdürlüğü yerleşim alanında depolanmaya başlandı. Burada ayrıştırılan ve kolilenen yardımlar da tırlarla deprem bölgelerine sevk edildi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ise toplanan yardımların depremzedelere ulaşması noktasında gerekli çalışmaları gerçekleştirirken Kızılay deposunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Toplanan ürünler ve işleyiş hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Aksoy, hassasiyetlerinden dolayı Aydın halkına teşekkür etti.