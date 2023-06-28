Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Kurban Bayramı dolayısıyla kaymakamlarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, DSİ Sosyal Tesisleri’ndeki protokol bayramlaşmasının ardından kent genelindeki 17 ilçede görev yapan kaymakamlarla bir araya geldi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, eşi Hülya Aksoy ile birlikte katıldığı bayram programında kaymakamlar ile tek tek tokalaşarak bayramlarını tebrik etti. Kaymakamlar ile birlikte bir süre sohbet eden Vali Aksoy, bayramların birleştirici özelliğine vurgu yaparak iyi bayramlar diledi.