Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, İncirliova ilçesinde tamamlanarak hizmete giren İlçe Sağlık Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve Entegre Acil Servisi’nde incelemelerde bulundu.

Her geçen gün büyüyen sağlık imkanları ile sevk eden değil sevk alan bir il olma konuma yaklaşan Aydın’da, sağlık yatırımları da hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede İncirliova ilçesinde yapımı tamamlanan ve hizmete giren sağlık tesisleri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da, beraberindeki heyet ile birlikte İncirliova Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve Entegre Acil Servisi’ni ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette incelemelerde bulunan Vali Aksoy, yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretlerde Vali Aksoy’a İncirliova Kaymakamı Canan Hançer Baştürk, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, ve daire amirleri eşlik etti.