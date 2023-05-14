Aydın’ın Efeler ilçesi Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu’nda eşi Hülya Aksoy ile birlikte oyunu kullanan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy; “Halkın özgür iradesini sandıklara yansıtması demokrasimiz adına önemli” dedi.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da oy kullanma işlemi sabah 08.00 itibariyle başladı. Aydın’ın Efeler ilçesinde de birçok vatandaş sabahın erken saatlerinde sandık başına giderek oylarını kullanırken, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da eşi Hülya Aksoy ile birlikte Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu’na gelerek 2016 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Yoğun katılımın olduğu oy kullanma işlemlerinde oluşan kuyrukta bekleyen Vali Aksoy, vatandaşlarla sohbet etti. Seçim görevlilerine kolaylıklar dileyerek, oy kullanma işlemini gerçekleştiren Vali Aksoy, sonuçların ülkeye ‘hayırlı olmasını’ diledi.

Şu ana kadar il genelinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını ve katılımın yüksek olduğunu belirten Vali Aksoy; “Türkiye genelinde olduğu gibi bugün Aydın’da da oy verme işlemleri herhangi bir sıkıntı olmadan devam ediyor. Aydın il genelinde toplamda 876 bin 562 seçmen birçok sandıkta oyunu kullanıyor. 5 bin 500 güvenlik görevlisi görevlendirildi ve şu ana kadar da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Temennimiz olumsuzluk yaşanmadan seçimin tamamlanmış olması. Halkın özgür iradesini sandıklara yansıtması. Seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum. Aydın’da katılım yüksek. En doğal sonuç, halkın demokratik olarak hakkını kullanması ve bu oyunu gelip sandıklarda yansıtması demokrasimiz adına çok önemli” dedi.