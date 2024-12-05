Eskişehir Valiliği’nde, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında başlatılan "Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver" kampanyasının lansman toplantısı gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen "Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver" kampanyasının Eskişehir’deki tanıtım toplantısı Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında yapıldı. Aksoy, konuyla ilgili olarak hastaların ambulanslar ile nakilleri esnasında en yakın sağlık kuruluşuna en kısa zamanda ulaşabilmesi ve trafikte yoğunluktan kaynaklı sorun yaşanmamasının önemine dikkat çekti. “112 Acil Sağlık Hizmetleri, en önemli hizmetlerimizden biridir. 24 saat kesintisiz hizmet veren bu birimimiz, yaralı veya hastayı en hızlı şekilde hastaneye ulaştırmak adına zamanla yarışan bir süreç içerisinde çalışmaktadır” diyen Aksoy, Eskişehir genelinde 42 istasyonda 72 ambulans ve birçok sağlık çalışanıyla birlikte bu hizmetin sunulduğunu dile getirdi. Vakaya ulaşma ve hastaneye nakil sürecinin ortalama olarak şehirde 5.7 dakika; kırsalda ise 15.7 dakika olduğu bilgisini veren Aksoy, bu sürenin Türkiye ortalamasının oldukça altında kaldığını ifade etti.

“Bir ambulans duyduğumuzda mutlaka geçiş üstünlüğü vermemiz gerekiyor”

Aksoy, toplumsal duyarlılık oluşturmak adına kampanyanın önemine değinirken “Hepimiz sürücüyüz, hepimiz yayayız. Bu anlamda, bir ambulans duyduğumuzda veya ani bir olaya müdahale edecek itfaiye, polis veya jandarma ekip otoları olduğunda mutlaka geçiş üstünlüğü vermemiz gerekmektedir. Hangi yollarda nasıl hareket edileceği konusunda öneriler sunulmuş durumda ve toplumun tüm kesimleri tarafından uygulanması oldukça önemli” şeklinde konuştu.

Aksoy bu noktada Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşların, emniyet ve jandarma teşkilatlarının, trafik birimleri, kaymakamlıklar ve belediyelerin toplumu bilgilendirmek adına çalışmalar yürüteceklerini ve konuyla ilgili tüm bilgilendirmelerin de yapılacağını aktardı.

“Trafik açıldığında yaralı veya hastamızın hayata tutunma oranı yüzde 40 artabiliyor”

Aksoy, konuşmasına şu sözlerle devam etti: “İstatistikler gösteriyor ki, trafik açıldığında yaralı veya hastamızın hayata tutunma oranı yüzde 40 artabiliyor. Eğer trafikte hastamızı bir dakika bile geciktirirsek, yaşama tutunma noktasında ciddi bir risk ortaya çıkabilir. Bu nedenle, basınımızın ve televizyonlarımızın bu konuyu haberleştirerek toplumsal duyarlılığımızı artırmasına büyük önem veriyoruz. Verdikleri katkılar için şimdiden teşekkür ediyorum.”

Son olarak Aksoy, bu alanda yoğun gayret gösteren herkese teşekkürlerini ileterek “Kar, kış, yağmur, çamur demeden, gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapıyorlar. Umuyorum Eskişehir’de bu standartlarımızı daha iyi bir noktaya taşıyacağız. Katıldığınız için, bu duyarlılığa ortak olduğunuz için ve bundan sonra yapılacak çalışmalara vereceğiniz katkılar için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Erhan Demir, Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu ve jandarma ve polisin trafik ekipleri ile çok sayıda sağlık personeli katıldı.