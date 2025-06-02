Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin açılış töreninde, "İlimizdeki okulların yenilenmesi, yeni okulların yapılması ve çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim alması en büyük önceliklerimiz arasında" dedi.

Eskişehir Valiliği himayelerinde kamu kaynakları ile yaptırılan Eskişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Vali Aksoy, "Eğitimde başarıyı ileriye taşımak için okullarımızın fiziki şartlarının iyileştirilmesi büyük önem taşıyor. Bu çerçevede ilimizdeki okulların yenilenmesi, yeni okulların yapılması ve çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim alması en büyük önceliklerimiz arasında yer alıyor. İmam Hatip Lisesi’nin kuruluşu oldukça eski bir geçmişe sahip ancak yenilenmiş bir binaya duyulan ihtiyaç doğrultusunda yeni okul arayışı başladı. Bugün, bu ihtiyaç doğrultusunda tamamlanan binamızın resmi açılışını gerçekleştiriyor ve öğrencilerimizin yeni eğitim öğretim yılında burada devam edeceğini görmekten büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kulandı.

Öğrencilerin gösterilerinin ardından açılış kurdelesini kesen Vali Aksoy ve protokol üyeleri okulu gezerek incelemelerde bulundu.