Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 30 Ağustos Zaferi’nin fedakarlık ve kararlılığın göstergesi olduğunu ifade ederek “Dünyada eşi benzeri bulunmayan bir zaferdir” dedi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 30 Ağustos Zaferi’nin fedakarlık ve kararlılığın göstergesi olduğunu ifade ederek “Dünyada eşi benzeri bulunmayan bir zaferdir” dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Aydın Valisi Hüseyin Aksoy bir mesaj yayınladı. Birlik ve beraberliğe dikkat çeken Vali Aksoy, mesajında “Milli Kurtuluş Savaşımızı tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandıran, her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu 30 Ağustos Zaferi’nin 100. yıldönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde; büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 30 Ağustos Zaferi, ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altına almak isteyen devletlere karşı, yokluk içinde, en zor koşullarda ve her şeyin bittiği sanılan bir dönemde, yüce milletimizin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış şanlı bir zaferdir. Aziz Milletimizin fedakârlığının, kararlılığının, vatan sevgisinin önemli ve anlamlı bir göstergesi olan bu zafer aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temellerinin atıldığı, ulusumuzun birlik ve beraberliğinin, kudret ve kabiliyetinin nelere muktedir olduğunun tüm dünyaya gösterildiği tarihte benzeri bulunmayan eşsiz bir zaferdir” ifadelerine yer verdi.

30 Ağustos Zaferi’nin birçok ulusa da yol gösterdiğini sözlerine ekleyen Vali Aksoy; “Türk Milleti, haklı ve onurlu direnişiyle, savaşın kazanılmasında vatan, millet ve bayrak sevgisinin, sayısal güçten daha üstün olduğunu tüm dünyaya kanıtlamış, bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol göstermiştir. Zaferin ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Büyük Atatürk’ün önderliğinde, evrensel değerler ışığında gelişmesini sürdüren, demokratik ve çağdaş bir hukuk devleti olarak dünya devletleri arasında seçkin yerini almıştır. Bilinmelidir ki, dün Çanakkale’de, İstiklal Harbinde, 15 Temmuzda olduğu gibi bugün de Ülkemizin ve Milletimizin bölünmez bütünlüğüne, birliğine ve dirliğine yönelik hain saldırılara karşı, aziz Milletimiz, geçmişten aldığı ilhamla, şehitlerimizin bize bıraktığı mukaddes emanetin sorumluluğunun idraki olarak, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, hür ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığını ilelebet sürdürecektir. Bugün için görevimiz, bir yandan Cumhuriyetimize ve kazanımlarına hassasiyetle sahip çıkarak, ülkemizi uygarlık yarışında en üst sıralara taşımak olmalı, diğer yandan bizi millet yapan yüksek değerlerimizi daima canlı tutmaya, yüceltmeye devam etmeliyiz. Aynı zamanda bizden sonraki nesillerin vatandaşlığından gurur ve onur duyacakları bir Cumhuriyet bırakmak temel hedefimiz olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bizlere armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, Aydınlı hemşerilerimin ve şanlı ordumuzun tüm mensuplarının, Zafer Bayramını en içten duygularımla kutluyorum” dedi.