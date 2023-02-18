Adıyaman’da depreme maruz kalan vatandaşlar Aydın’da misafir edilirken, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Nazilli ilçesinde bulunan öğrenci yurtlarını ziyaret ederek depremzede aileler ile görüştü, çocuklar ile yakından ilgilenerek moral oldu.

Adıyaman’da depreme maruz kalan vatandaşlar Aydın’da misafir edilirken, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Nazilli ilçesinde bulunan öğrenci yurtlarını ziyaret ederek depremzede aileler ile görüştü, çocuklar ile yakından ilgilenerek moral oldu.

Kahramanmaraş Depremi’nin yaraları sarılmaya çalışılırken, Aydın’da misafir edilen Adıyamanlı depremzedeler Aydın Valiliği koordinesinde il genelinde bulunan çeşitli yurtlarda ve kamu kurumlarının misafirhanelerine yerleştirildi. Bu çerçevede il genelindeki yurt ziyaretlerine devam eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ise depremzedeler ile görüşerek taleplerini dinledi. Son olarak Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi’nde bulunan Gevherhan Sultan Yurdu ile ilçe merkezindeki Hacı Mustafa Efendizade Yurdu’nu ziyaret eden Vali Aksoy, depremzede ailelere ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti.

Gerçekleştirilen ziyarette depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında titizlikle çalışıldığını ifade eden Vali Aksoy, depremzede çocuklarla da yakından ilgilenerek moral oldu.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada “Valimiz Hüseyin Aksoy, deprem bölgesinden gelen ve Nazilli İsabeyli Gevherhan Sultan Yurdu ile Nazilli Hacı Mustafa Efendizade Yurdu’na yerleşen misafirlerimizi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu” ifadeleri yer aldı.