Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Adıyaman’da depreme maruz kalan vatandaşlar Aydın’da misafir edilmeye başlanırken, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Afetzede Karşılama Merkezi’ni ziyaret ederek depremzede aileler ile görüştü.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Adıyaman’da depreme maruz kalan vatandaşlar Aydın’da misafir edilmeye başlanırken, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Afetzede Karşılama Merkezi’ni ziyaret ederek depremzede aileler ile görüştü.

Kahramanmaraş Depremi’nin yaraları sarılmaya çalışılırken, Aydın’da misafir edilecek olan Adıyamanlı depremzedelerin ilk kafilesi Aydın’a geldi. Aydın Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, depremzede vatandaşlar Aydın’da bulunan çeşitli yurtlarda ve kamu kurumlarının misafirhanelerinde konaklayacak. Aydın’ın merkez ilçesi Efeler’de bulunan Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda kayıtları yapılan depremzedeler daha sonra konaklayacakları bölgelere sevk edilirken, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da Afetzede Karşılama Merkezi’ni ziyaret ederek depremzede aileler ile görüştü. Depremzedelere ‘geçmiş olsun’ dileklerini ileten Vali Aksoy, misafirler ile görüştükten sonra yetkililerden bilgi aldı.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada “Valimiz Hüseyin Aksoy, deprem yaşanan bölgeden ilimize gelen vatandaşlarımız için misafir kabul noktası olan, Atatürk Spor Salonu’nu ziyaret etti. Sayın Valimiz, gelen misafirlerle görüştü, geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı” ifadelerine yer verildi.