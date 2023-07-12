Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde mahalle muhtarları ile toplantı düzenleyen Vali Hüseyin Aksoy, sorunların giderilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Bozdoğan ilçesinde mahalle muhtarları ile gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. Mahalle muhtarları ile görüşen Vali Aksoy, muhtarların talepleri ve sıkıntılarını dinleyerek, çözüm konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti. Her ay bir ilçede gerçekleştirdiği toplantıların ardından şehit ailelerini de unutmayan Vali Aksoy, Şehit Ercan Menderes’in Bozdoğan İlçesi Altıntaş Mahallesi’nde ikamet eden ailesini evinde ziyaret etti.

Gerçekleştirilen toplantı sonrasında ilçe genelinde bir dizi ziyaret gerçekleştiren Vali Aksoy, beraberindeki heyet ile birlikte, Bozdoğan Altıntaş Mahallesi’nde hizmet verecek olan Çam Fıstığı (Künar) işletmesini ziyaret ederek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gerçekleştirilen programda Vali Aksoy’a, Bozdoğan Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan eşlik etti.