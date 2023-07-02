Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Kurban Bayramı boyunca şehit ve gazileri unutmayarak, 910 şehit ailesi ve gaziye bayram ziyaretinde bulundu.

Aydın’da göreve geldiği günden beri her fırsatta şehit ailesi ve gazileri ziyaret eden Vali Hüseyin Aksoy, bu Kurban Bayramı’nda da şehit ailesi ve gazileri unutmadı. Vali Aksoy, beraberindeki heyet ile birlikte bayram boyunca 910 şehit ailesi ve gaziye bayram ziyaretinde bulundu. Ailelere ‘iyi bayramlar’ dileyen Vali Aksoy, talep ve isteklerini de dinledi.

Vali Aksoy’a ziyaretlerinde vali yardımcısı, kaymakam, emniyet müdürü, jandarma komutanı ve müdürler eşlik etti.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği’nden yapılan paylaşımda “Aydın il genelinde yaşayan 910 Şehit Ailesi ve Gazi, Kurban Bayramı münasebetiyle Vali, Vali Yardımcısı, Kaymakam, Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı ve Müdürler tarafından evlerinde ziyaret edilerek bayramları kutlanmıştır. Şehitlerimizi rahmetle, Gazilerimizi şükranla anıyorum” ifadelerine yer verildi.