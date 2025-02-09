Eskişehir Valisi Aksoy, 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Döneminde Alınacak Tedbirler ve Değerlendirme Toplantısı’nda, amaçlarının, çocukların güvenli bir şekilde okula devam etmelerini sağlamak ve olumsuzluklarla karşılaşmalarını önlemek olduğunu belirtti.

Vali Hüseyin Aksoy’un başkanlığında ilgili kurum yöneticilerinin katılımı ile 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Döneminde Alınacak Tedbirler ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, eğitim kalitesinin artırılması, öğrenci güvenliği, okul altyapıları, öğretmenlerin desteklenmesi ve diğer eğitim-öğretim süreçlerine yönelik alınması gereken önlemler ele alındı.

Eğitim öğretim yılının ilk döneminin Eskişehir’de önemli bir olay olmadan tamamlandığını ifade eden Vali Aksoy toplantıda yaptığı konuşmada, "Okul servis araçları konusundaki titiz denetim, herhangi bir kazanın oluşmaması konusunda bize ciddi bir katkı sağladı. Trafik birimindeki personelimize ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün denetim ekiplerine teşekkür ediyorum. Bu denetimlere taviz vermeden devam etmemiz lazım. Öğrencilerimizin güvenli bir şekilde okula gidip gelmeleri önemli. Okullarımızın güvenliğinin sağlanması konusunda belirli kurallar koyduk ve ihlallerde idari para cezası uyguluyoruz. Okul civarında delici kesici aletlerin bulundurulmasını yasakladık ve seyyar satıcıların bulunmasını engelledik. Öğrenci ders saatinde internet kafe gibi yerlerde bulunuyorsa, işletme sahiplerine para cezası uygulayacağız. Amacımız çocuklarımızın güvenli bir şekilde okula devam etmeleri ve olumsuzluklarla karşılaşmamalarıdır. Bu konuda Valiliğimiz himayesinde, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı birimleri yoğun bir gayret içerisinde. Okul civarında tek tek sigara satışları ve sokakta çalıştırılan çocuklarla ilgili de denetimler devam ediyor" dedi.

Toplantı, ilgili kurumların alınan tedbir ve çalışmalarla ilgili sunumlarından sonra sona erdi.