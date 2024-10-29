Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti.

“Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun 101. Yıl Dönümü Kutlamaları” çerçevesinde Eskişehir Valiliği’nde tebrikat töreni düzenlendi. Vali Hüseyin Aksoy, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hv. Orgeneral İsmail Güneykaya ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Ayşe Ünlüce ile birlikte protokol üyeleri, askerî erkan, vali yardımcıları, mülki idare amirleri, gazilerimiz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve siyasi parti temsilcilerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.