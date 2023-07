Aydın’da düzenlenen ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ programına katılan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "15 Temmuz 2016 Türk Milleti için bir milattı. Omuz omuza, gururla ay yıldızı savunan ve Destan yazan Milletin Kahramanları dünyaya bir kez daha ’Türkiye Geçilmez’ diye haykırdı" dedi.

Aydın Valiliği tarafından düzenlenen etkinlikler çerçevesinde hain darbe girişiminin 7’nci yıl dönümünde şehit düşen kahramanlar anıldı. Vali Hüseyin Aksoy, protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Aydın Valisi Hüseyin Aksoy günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Vali Aksoy, "Kahraman Türk Milleti; tarihinden bugüne kadar bayrağı, vatanın bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığı için bedel ödemekten kaçınmadı. Her türlü tehdite karşı tek vücut olmayı bildi. Cihan harbinde Osmanlı Devleti’nin dört bir yanı kuşatılmışken yine milletin kahraman evlatları vatanına sahip çıktı. Türk Milleti 1923 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Şehitlerin asil kanları ile yeni bir devlet kurmasını bildi. Tüm kara bulutları dağıtıp düşmana bu ülkenin geçilmez olduğunu gösterdi. Yıllar içinde ülkeyi savaşlarla yıkamayacağını anlayanlar taktik değiştirdi. Her kalkınma hamlesinin önüne engeller çıkarmaya çalışarak Türkiye’nin gücünü kırmaya çabaladı. Anti demokratik pek çok müdahale denendi. Hepsi de Türkiye’yi on yıllarca geriye götürdü. Yüzlerce cana mal oldu. Son dönemde geçmişin cuntacı zihniyeti yine boy göstermeye, sürekli gelişen ve büyüyen Türkiye’nin refahını bozmaya kalkıştı. Terör, yalan ve iftira dolu karalama kampanyaları ile mücadele edilirken devlete sızmak isteyen hain ve sinsi bir terör örgütü peydahlandı. Devletin içine yuvalanan FETÖ ihanet çetesi milletin tankını ve tüfeğini milletin üzerine çevirdi, canlara kast etti. Oysa İstiklal harbi ruhu yeniden şahlanmıştı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla milyonlar sokağa döküldü, Vatanın Kahramanları canları pahasına tankların önüne yattı, kendisine doğrultulan namluların üzerine çıplak elleriyle yürüdü. Darbe girişimine karşı dünyada benzeri görülmemiş bir karşı duruş sergilendi. Terör örgütü üyeleri milli birlik ve beraberlik karşısında bozguna uğradı. 15 Temmuz 2016 Türk Milleti için bir milattı. Omuz omuza, gururla ay yıldızı savunan ve Destan yazan Milletin Kahramanları dünyaya bir kez daha ’Türkiye Geçilmez’ diye haykırdı" dedi.

Vali Aksoy’un konuşmasının ardından çeşitli etkinlikler ile devam eden program gece boyunca 15 Temmuz videoları eşliğinde temsili nöbet tutulması ile son bulacak.