Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, kuzeni tarafından silahla vurularak ağır yaralanan hemşire Emine Ay’ın tedavi gördüğü hastaneye giderek yetkililerden bilgi aldı.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, kuzeni tarafından silahla vurularak ağır yaralanan hemşire Emine Ay’ın tedavi gördüğü hastaneye giderek yetkililerden bilgi aldı.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, kuzeni Hüseyin Bağrıaçık tarafından silahla vurularak ağır yaralanan hemşire Emine Ay’ın tedavi gördüğü Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek yetkililerden bilgi aldı. 1. Nolu Aile Sağlığı Merkezindeki Sağlık Hayat Merkezinde görevli olduğu öğrenilen hemşire Emine Ay’ı vurduktan sonra aynı silahla kendisini de vuran Hüseyin Bağrıaçık’ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Vali Akkoyun’un hastanede yaşanan olaya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yaralıların teyze çocukları olduğunu ifade eden Vali Akkoyun, “Bugün öğlen saatlerinde Karaman 1 Nolu Sağlık Ocağının üst kısmında bulunan KETEM’de görevli hemşiremiz Emine Ay, Hüseyin Bağrıaçık isimli vatandaşımız tarafından silahla yaralanmıştır. Olay yerine 112 ekiplerimiz anında intikal etmişler. 112 Acil Yardım ekiplerimiz ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılarımız Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilmiş. Hüseyin Bağrıaçık, Emine Ay hemşiremizi yaraladıktan sonra aynı silahla göğüs kısmına ateş etmek suretiyle intihara teşebbüste de bulunmuştur. İki yaralımızın Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şu anda ameliyatları devam ediyor. Emniyet ve sağlık birimlerimizin ilk belirlemelerine göre Hüseyin Bağrıaçık ve Emine Ay teyze çocukları. Aralarında daha önceden tespit edilmiş herhangi bir husumetin olmadığı şu anki tespitlerimiz. Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma ve tahkikat devam ediyor. İnşallah ümit ediyoruz herhangi bir olumsuzluk yaşanmaz ameliyat sonrası. Bizlerde bir süredir hastanemizde konuyu takip ettik. Yaralılarımızın durumuyla ilgili bilgiler aldık. Doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız özveriyle gerekli müdahaleleri yapıyorlar. İnşallah az öncede ifade ettiğim gibi ameliyat sonrasında da herhangi bir olumsuzluk yaşanmamasını ümit ediyoruz. Aralarında özel bir durum olduğu alınan teyit edilmemiş bir bilgi. Tabi soruşturma sonrası durum netliğe kavuşacak inşallah” dedi.