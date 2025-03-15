Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun "Dünya Yetimler Günü" münasebetiyle düzenlenen iftar programında, yetim ve öksüz çocuklarla iftar sofrasında buluştu.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından bir otelde "Dünya Yetimler Günü" münasebetiyle iftar programı düzenlendi. İftar programına Vali Tuncay Akkoyun ve eşi Canan Akkoyun’un yanı sıra, vali yardımcıları, siyasi parti temsilcileri ile öksüz ve yetim çocuklarla aileleri katıldı.

Vali Akkoyun, programda yaptığı konuşmada, Ramazan ayının bereketini ve manevi havasını birlikte paylaşmanın mutluluğunu dile getirdi. Akkoyun, "Bizim topraklarımız merhamet, şefkat ve kardeşlik coğrafyasıdır. Sizler inancımızın ve kültürümüzün kutlu emanetlersiniz. Yetimler ve öksüzler konusunda hassasiyet gösteren bir inancın ve kültürün mensupları olan bizler, çok küçük yaşlarda hem yetim hem de öksüz kalan bir Peygamberin ümmetiyiz. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in tam 23 yerinde yetimlerin Allah’ın bir emaneti olduğuna, haklarına ve himayelerine dair vurgu yapılır. Peygamber efendimiz bir Hadis-i Şerif’inde "Yetimleri sevmek, Allah’ı sevmektir" buyuruyor. Şefkat ve merhamet telkin eden bir medeniyetin evlatları olarak her daim çocuklarımızın gözlerindeki mutluluğa yüzlerindeki tebessüme ortak olmak bizim için dünyayı daha güzel bir yer haline getirecektir. Sizlerin mutluluğu ve huzuru için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’müz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız, Büyükşehir Belediyemiz, Sivil Toplum Kuruluşlarımız ve tüm kamu kurum/kuruluşlarımız elbirliğiyle gayretle ve hassasiyetle çalışmaktadır" dedi.

Akkoyun, özellikle savaş, yoksulluk ve zulmün hakim olduğu bölgelerdeki çocukların durumunun vicdanları derinden yaraladığını ifade ederek, "Bugün, dünya coğrafyalarında milyonlarca yetimin yaşadıkları zorlukları gördüğümüzde başta Gazze olmak üzere dünyada çatışma, savaş, yoksulluk, kan, göz yaşı ve zulmün hüküm sürmesi vicdan sahibi herkes gibi bizleri de derin bir üzüntüye sevk etmektedir. ’Daha Adil Bir Dünya Mümkün’ diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, ülkemizin genelinde olduğu gibi Mardin’imizde oluşan huzur, güven ve istikrar ikliminin tüm dünyaya yayılmasını gönülden arzu ediyorum. Bu güzel topraklarda kardeşliğimizin, birliğimizin ve beraberliğimizin daim olması için hep birlikte çalışmaya, omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.