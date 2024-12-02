Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, aylık asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısında, “Kasım ayında Mardin’de, bölücü terör örgütü PKK ve FETÖ’ye yönelik toplam 32 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 87 kişiden 16’sı tutuklanmıştır” dedi.

Mardin Valiliğinde aylık asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Tuncay Akkoyun, vatandaşların huzur, güven, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için yıkıcı, bölücü ve her türlü terör tehdidini bertaraf etmenin ana hedefleri olduğunu söyledi.

Milletin birlik ve beraberliğine kasteden bölücü terör örgütlerine karşı kararlı mücadelelerinin devam ettiğini ifade eden Vali Akkoyun, "Kasım ayında Mardin’de, bölücü terör örgütü PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik toplam 32 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 87 kişiden 16’sı tutuklanmıştır. Terörle mücadele ile birlikte organize suç çetelerine yönelik operasyonlarımız da kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda ilimizde 11 operasyon düzenlenmiş olup 16 kişi hakkında da yasal işlem yapılmıştır. İl genelinde yapılan terör, asayiş, organize suçlar ile huzur ve güven uygulamalarında 14 adet uzun namlulu silah, 47 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 20 kilogram el yapımı patlayıcı ve 292 muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir” diye konuştu.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü bünyesinde kurulan mobil göç aracının düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında şehirdeki farklı lokasyonlarda faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Akkoyun, “Kasım ayı içerisinde ülkemizin güvenliği huzur ortamının devamı için düzensiz göçle mücadelemiz devam etmektedir. İl Göç İdaresi Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren mobil göç aracı sayımız 2’ye çıkarılmıştır. Düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında Mardin ve ilçelerinde farklı lokasyonlarda faaliyetlerini sürdürmektedir. Suriye sınır hattında yer alan ilimizde, ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan şahıslara yönelik gerekli çalışmalar devam etmektedir. Kasım ayı içerisinde Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye teşebbüs eden 46 şahıs hudut birliklerimiz tarafından hudut hattı ötesinde engellenmiştir. Sınırı geçmeye teşebbüs eden 3 şahıs sınırda görev yapan birliklerimiz tarafından yakalanarak kolluk kuvvetlerimize teslim edilmiştir” şeklinde konuştu.

Narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde Kasım ayında yapılan operasyonları da açıklayan Akkoyun, şunları aktardı:

“Bağımlılıkla mücadeledeki çalışmalarımızı da hassasiyetle devam ettirmekteyiz. Bir taraftan kolluk kuvvetlerimiz ilimizde uyuşturucu madde girişini engellerken diğer taraftan uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi ve vatandaşlarımıza yönelik bilinçlendirme faaliyetlerini de sürdürmekteyiz. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ilimizde Kasım ayı içerisinde toplamda 108 operasyon düzenlenmiş, 136 kişiye işlem yapılmış, operasyonlar kapsamında 29 kişi gözaltına alınmış, 10 kişi de tutuklanmıştır. Güvenlik kuvvetlerimiz bir yandan uyuşturucu ve bağımlılık ile sahada mücadele ederken diğer yanda eğitim ve bilgilendirme çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. İçişleri Bakanlığımız himayelerinde yürütülen "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında ilimizde valiliğimiz, kaymakamlıklarımız, sağlık kuruluşlarımız ve ilgili sivil toplum kuruluşları ile birlikte annelere, anne adaylarına ve tüm kadınlara yönelik eğitimlerimize devam ediyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızı bu tarz tehlikelerden korumak ve onlara daha güvenli bir gelecek sağlamak için daha fazla gayret etmeliyiz. Bu hususta en büyük görev yine annelere ve anne adaylarına düşmektedir. Her bir annemizin toplumda “En İyi Narkotik Polisi Anne” olma sorumluluğu var. Çocuklarımızın yanında olan onlarla güçlü bir bağ kuran iletişim kapılarını her zaman açık tutan anneler çocuklarını yalnız bırakmayarak onları bu tehlikelerden koruyabilir. Bu mücadelemizde annelerimiz ile iş birliği hayati öneme sahiptir. Valiliğimiz koordinesinde emniyetimiz ve jandarmamız tarafından Kasım ayı içerisinde 3 bin 258 anne ve anne adayına eğitim verilmiştir. Bu kapsamda eğitimlerimiz devam edecektir”.

Huzur ve güven kapsamında yapılan uygulamalarda Kasım ayı içerisinde aranan toplam 418 kişinin güvenlik güçleri tarafından yakalandığını ve adli mercilere teslim edildiğini aktaran Akkoyun, “Kaçakçılıkla mücadelede kapsamında ilimizde Kasım ayı içerisinde 28 operasyon düzenlenmiş olup bu operasyonlar kapsamında 40 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır. Terör, ödeme sistemleri ve bilişim suçlarıyla mücadele, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele, suç gelirleriyle mücadele başta olmak üzere ilimiz genelinde siber suçlar kapsamında 5 operasyon yapılmış, bu operasyonlarda gözaltına alınan 35 kişiden 12’si tutuklanmıştır. Trafik denetimleri kapsamında polisimiz ve jandarmamız tarafından Kasım ayında 2 bin 150’si okul servisleri olmak üzere 149 bin 247 araç denetlenmiştir. Sizlerin aracılığıyla tüm vatandaşlarımızdan trafik kurallarına uyulması konusunda hassasiyet göstermelerini bir kez daha önemle rica ediyoruz” dedi.

Toplantıya Vali Akkoyun’un yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday da katıldı.