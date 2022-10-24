Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, 4 bin dekar tarım arazisinin sulamasını sağlayacak Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı gerçekleştirilen Taşkale Göleti’nin vana açılışına katıldı.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, 4 bin dekar tarım arazisinin sulamasını sağlayacak Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı gerçekleştirilen Taşkale Göleti’nin vana açılışına katıldı.

Açılış öncesi konuşan Vali Akkoyun, açılışı gerçekleşen Gölet aracılığıyla 4 bin dekarlık bir alanın sulanacağını ve bölgede yaklaşık 400-500 kişilik ilave istihdamın sağlanacağını belirterek, devletimizin her zaman çiftçilerimizin üreticilerimizin yanında olduğunun altını çizdi. Karaman’da refahı daha da arttırmaya yönelik bugüne kadar birçok yatırımın gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Akkoyun, bundan sonra da yatırımların ara vermeksizin devam edeceğini vurguladı. Vali Tuncay Akkoyun, bölgemizin kalkınması ve gelişmesine yönelik projelerin hayata geçirilmesinde başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, olmak üzere bakanlarımıza, milletvekillerimize, muhtarlarımıza, vatandaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, Göletin Taşkale köyümüz, şehrimiz ve çiftçilerimiz için hayırlı olmasını diledi.