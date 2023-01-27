Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, rutin olarak düzenlenen muhtar toplantıları çerçevesinde mahalle ve köy muhtarlarımız ile bir araya geldi.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, rutin olarak düzenlenen muhtar toplantıları çerçevesinde mahalle ve köy muhtarlarımız ile bir araya geldi.

Valilik Karamanoğlu Mehmet Bey Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda muhtarlardan köy ve mahallelerdeki ihtiyaç, sorun ve talepleri dinleyen Vali Akkoyun, değerlendirmelerde bulunarak iletilen hususların kurum müdürleri tarafından incelenip, takibinin yapılması talimatını verdi. Muhtarların devletin köy ve mahallelerdeki gözü, kulağı olduğunu ifade eden Akkoyun, muhtarlara gayretlerinden dolayı teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik ve Karaman Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Arslan da katıldı.