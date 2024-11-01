Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, aylık asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısında, “Ekim ayında Mardin’de, bölücü terör örgütü PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik toplam 21 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 32 kişiden 8’i tutuklanmıştır. Ayrıca Ekim ayı içerisinde güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları sonucu, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan 1 ve gri kategoride yer alan 1 olmak üzere, toplam 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi" dedi.

Ömerli Kaymakamlığında aylık asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Tuncay Akkoyun, vatandaşların huzur, güven, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için yıkıcı, bölücü ve her türlü terör tehdidini bertaraf etmenin ana hedefleri olduğunu söyledi. Milletin birlik ve beraberliğine kasteden bölücü terör örgütlerine karşı kararlı mücadelelerinin devam etmekte olduğunu belirten Akkoyun, “Ekim ayında Mardin’de, bölücü terör örgütü PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik toplam 21 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 32 kişiden 8’nin tutuklandı. Ayrıca Ekim ayı içerisinde güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları sonucu, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan 1 ve gri kategoride yer alan 1 olmak üzere, toplam 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Terörle mücadele ile birlikte organize suç çetelerine yönelik operasyonlarımız da kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda ilimizde 6 operasyon düzenlenmiş olup 7 kişi hakkında da yasal işlem yapılmıştır. İlimiz genelinde yapılan terör, asayiş, organize suçlar ile huzur ve güven uygulamalarında 3 adet uzun namlulu silah, 69 adet ruhsatsız tabanca ve 633 muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir” diye konuştu.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü bünyesinde kurulan mobil göç aracının düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında şehirdeki farklı lokasyonlarda faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Akkoyun, “Suriye sınır hattında yer alan ilimizde, ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan şahıslara yönelik gerekli çalışmalar devam etmektedir. Ekim ayı içerisinde Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye teşebbüs eden 66 şahıs hudut birliklerimiz tarafından hudut hattı ötesinde engellenmiştir. İkna yoluyla teslim olan 1 bölücü terör örgütü mensubu ise hudut hattındaki birliklerimiz tarafından teslim alınarak adli mercilere sevk edilmiştir” şeklinde konuştu.

Narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde Ekim ayında yapılan operasyonları açıklayan Akkoyun, konuşmasına şöyle devam etti:

“Ekim ayı içerisinde toplamda 134 operasyon düzenlenmiş, 165 kişiye işlem yapılmış, operasyonlar kapsamında 29 kişi gözaltına alınmış, 23 kişi de tutuklanmıştır. Şunu da ifade etmek istiyorum. Güvenlik kuvvetlerimiz bir yandan uyuşturucu ve bağımlılık ile sahada mücadele ederken diğer yanda eğitim ve bilgilendirme çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyor. İçişleri Bakanlığımız himayelerinde yürütülen "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında ilimizde valiliğimiz, kaymakamlıklarımız, sağlık kuruluşlarımız ve ilgili Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte annelere, anne adaylarına ve kadınlara yönelik eğitimlerimize devam ediyoruz”.

Kaçakçılıkla mücadelede ve huzur operasyonları kapsamında Mardin’de Ekim ayı içerisinde 136 operasyon düzenlenmiş olup bu operasyonlar kapsamında 183 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını belirten Akkoyun, “Huzur ve güven kapsamında yapılan uygulamalarda, aranan toplam 581 kişi ilimizde güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanmış ve adli mercilere teslim edilmiştir. Ayrıca; terör, ödeme sistemleri ve bilişim suçlarıyla mücadele, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele, suç gelirleriyle mücadele başta olmak üzere ilimiz genelinde siber suçlar kapsamında 3 operasyon yapılmış, bu operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişiden 6’sı tutuklanmıştır. Trafik denetimleri çerçevesinde Ekim ayında 3 bin 35’i okul servisleri olmak üzere 135 bin 20 araç denetlendi” dedi.

Toplantıya Vali Akkoyun’un yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve Ömerli Kaymakamı Furkan Çakır da katıldı.