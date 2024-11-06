İçişleri Bakanlığının görevlendirmesi ile Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığına getirilen Mardin Valisi Tuncay Akkoyun’un talimatları doğrultusunda kentin tarihi dokusunu korumaya ve güzelleştirmeye yönelik çalışmalara başlandı. Vali Akkoyun talimatıyla tarihi 1. Cadde köpüklü suyla yıkandı.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ekipleri tarafından kadim şehrin simgelerinden biri olan ve turistik açıdan büyük öneme sahip Tarihi 1. Cadde, köpüklü su ile yıkanarak temizlendi. Cadde ve ara sokaklarda biriken molozları ve çöpleri temizleyen ekipler, caddenin daha ferah bir görünüme kavuşmasını sağladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Tarihi 1. Caddenin temizlik çalışmaları ile Mardin’in kültürel ve turistik kimliğini yaşatmak ve korumak için önemli bir adım attı. Belediyenin özverili temizlik ekipleri, caddede gerçekleştirdikleri detaylı temizlik sayesinde tarihi dokunun daha görünür hale gelmesini sağladı. Bu örnek çalışma, kentin tarihi değerlerine sahip çıkma noktasında belediyenin hassasiyetini ortaya koyarken 1. Cadde esnafı, vatandaşlar ve turistler, Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.