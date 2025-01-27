Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve İl Müftüsü Ali Öge, mübarek Miraç Kandili vesilesiyle Selçuklu Merkez Camii’nde Konyalıların kandil coşkusuna ortak oldu.KONYA (İGFA) - Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Miraç Kandili’nde Konyalılarla bir araya geldi.

Mübarek Miraç Kandili dolayısıyla Selçuklu Merkez Camii’nde vatandaşların kandilini tebrik eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Sayın Valimiz, Selçuklu Belediye Başkanımız ve Müftümüzle birlikte hemşehrilerimizin kandil bereketine ortak olduk. Ramazan ayının müjdecisi Miraç Kandili’nin tüm insanlık için barış, huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyorum. İslam âleminin Miraç gecesini tebrik ediyor, bu mübarek gecenin birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum” değerlendirmesinde bulundu.