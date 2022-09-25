Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Derecik ve Şemdinli ilçelerine ziyarette bulunarak, vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Derecik ve Şemdinli ilçelerine ziyarette bulunarak, vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Görevine başladığı günden beri ilçe, belde, köy ve mezralarda ziyaretlerde bulunan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, bir taraftan yapılan hizmetleri yerinde denetlerken, bir yandan da halkın sorun ve sıkıntılarını dinliyor. AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, Derecik Kaymakamı Doğukan Mızrak ve beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte ilk olarak Derecikte bulunan ve önümüzdeki süreçte açılması planlanan Umurlu Sınır Kapısında incelemelerde bulunan Vali Akbıyık, daha sonra ilçede yapımı devam eden yeni hükümet konağı hizmet binasında incelemelerde bulundu. İlçe Kaymakamı Doğukan Mızrak’ı makamında ziyaret ederek ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Akbıyık, ardından İlçe Jandarma Komutanlığını ve Derecik Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Daha sonra beraberindekilerle birlikte Şemdinli ilçesine geçen Vali Akbıyık, ilçede temaslarda bulundu. İlk olarak Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı’yı makamında ziyaret eden Vali Akbıyık, yapımı tamamlanan ve hizmet vermeye başlayan yeni belediye binasının hayırlı olmasını diledi.

Hz. Aişe Yatılı Kız Kur’an Kursu’nu başarıyla tamamlayan 83 öğrenciye hafızlık belgelerini veren Vali Akbıyık, Eda ve Özcan Şen çiftinin düğün törenine katıldı.

Şemdinli Kaymakamı Batuhan Taşgın’ı makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Akbıyık, esnafla bir araya gelerek kendilerine bol ve bereketli kazançlar dileyerek, ilçeden ayrıldı.