Muğla Valisi İdris Akbıyık Türkiye Cumhuriyet’inin kuruluşunun 100’üncü yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Akbıyık mesajında, “Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında verilen büyük mücadelelerin ardından kazanılan milli mücadelemizin, Cumhuriyet ile taçlandırılışının 100. Yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Bağımsız ve hür yaşama onurundan asla taviz vermeyen Aziz Milletimiz, istiklaline ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı başlattığı kurtuluş mücadelesini dünyada eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlık destanı ile zafere ulaştırmıştır. Bu mücadele hürriyetinden ve bağımsızlığından ödün vermektense ölmeyi tercih eden bir milletin küllerinden yeniden doğuşunun ve şahlanışının nişanesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk Milletinin tabiatına ve geleneklerine en uygun yönetim şekli olarak 29 Ekim 1923’te ilan ettiği cumhuriyet; milletimizin özünde var olan milli mücadele ruhunun gurur verici eseri, hürriyet aşkının, bağımsız ve hür yaşama kararlılığının en güçlü ifadesidir. Cumhuriyet sadece bir yönetim şekli olmayıp, aynı zamanda toplumumuzun en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesidir. Cumhuriyetimiz, getirdiği yenilikler ile bilime ve özgür düşünceye dayalı müreffeh Türkiye’nin önünü açmış ve milletimizin ufkunu aydınlatmıştır. Cumhuriyetle birlikte ekonomik, sosyal ve siyasal yaşantımız büyük bir dinamizm kazanmıştır. Bugün geldiğimiz noktada Atatürk’ün “en büyük eserim” dediği Cumhuriyet ve değerleri etrafında her geçen gün daha güçlü bir şekilde kenetleniyor, ecdadımızın emaneti bu aziz vatanı ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizin geleceği adına hayata geçirilen hamlelere, kazandırılan eser ve hizmet altyapısıyla daha üretken, daha müreffeh bir toplum olma yolunda “Türkiye Yüzyılı” vizyonuyla geleceğimizi inşa ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. Yılını “Türkiye Yüzyılı”na yaraşır şekilde tüm yurtta olduğu gibi ilimiz de de büyük bir coşku ve gururla kutlayacağız. Tüm Muğlalıları en büyük bayramımız Cumhuriyet Bayramımızı kutlamaya, 100. Yıl coşkusunu yaşamaya, bu gurur ve sevince ortak olmaya davet ediyorum. Bu duygularla, bütün vatandaşlarımızın, Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan yapan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum” dedi.