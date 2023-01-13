Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, ildeki basın mensuplarıyla 2022 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, ildeki basın mensuplarıyla 2022 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık; Hakkari’de eğitim, sağlık, spor, sosyal ve kültürel alanında yapılan yatırımlar ile asayiş ve güvenlik konusundaki çalışmaları hakkında slayt gösterimi ile basın mensuplarına detaylı bilgiler verdi. Vali Akbıyık, "KÖYDES 2022 bütçesiyle 48 yol projesi tamamlanmıştır. Spor Toto Teşkilat Başkanlığının belde ve belediyeler ile protokol çerçevesinde 2022 yılı içerisinde Çukurca ilçesinde 6 tesis, Durankaya beldesinde 7 tesis ile toplamda 13 tesis tamamlanmıştır. Yüksekova’da 6 tesisin yapımı devam ederken, bin 250 kişi kapasiteli yurt ve sosyal tesis tamamlanarak faaliyete geçti. 108 derslikli 5 okul projesi tamamlanmış olup; 92 okulumuz onarıldı, 11 okulumuz ise güçlendirildi" dedi.

"2021-2022 eğitim-öğretim yılında 26 öğrenci çeşitli üniversitelerin tıp fakültelerini kazanmışlardır" diyen Vali Akbıyık, "E-Twinning’de 702 proje yapıldı; 80 okulumuz kalite etiket ödülü aldı. TEKNOFEST’te 144 proje başvurusu yapıldı. ERASMUS+’da okul eğitimi ve mesleki eğitimde akredite olduk. Bu projeler çerçevesinde 340 öğrencimiz ve öğretmenimiz yurt dışında eğitim aldı. Eğitim fakültesi binası 26 adet derslik ve 2 adet laboratuvar, kütüphane binası 500 kişi kapasiteli, İlahiyat Fakültesi Uygulama Camii Binası projelerinde çalışmalar devam etmiştir" diye konuştu.

"Hakkari ve bağlı ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 2022 yılında yapılan ayni ve nakdi ciddi yardımlar yapılmıştır"

2022 yılında Hakkari Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜSEM) bünyesinde (KPSS, DGS, YKS, plates ve kick boks) 5 adet kurs açıldığını belirten Akbıyık, şöyle devam etti:

"Hakkari merkez ve ilçe hastanelerine; 2 adet diş ünitesi, 2 adet röntgen cihazı, 1 adet mamografi cihazı, 1 adet kemik dansitometre, 1 adet mekanik ventilatör cihazı, 1 adet göz muayenesi ünitesi, 1 adet Fototerapi cihazı, 1 adet göz anjiyografisi ünitesi, 1 adet koherans tomografi sistemi halkımızın hizmetine sunulmuştur. Yüksekova ilçesinde 75 yataklı hastane yapımı, Yüksekova ilçesine 100 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ve 20 üniteli Ağız Diş Sağlığı Merkezi projelerinin ihalesi yapılmıştır. Gupsi TOKİ Konutları Altyapı ve Çevre Düzenleme Projesi; 401 adet daire yapılmıştır. 300 Sosyal Konut Projesi; 17 blok 300 daireden oluşan proje devam etmektedir. Yüksekova 700 daireli polis lojmanı projesi tamamlanmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü hizmet binası tamamlanmıştır. İlk Evim Projesi çerçevesinde toplamda 804 konut projesi planlanmaktadır. Hakkari ve bağlı ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 2022 yılında yapılan ayni ve nakdi ciddi yardımlar yapılmıştır. Hakkari-Yüksekova OSB çalışmaları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2021 yılı yatırım programına alınmış olup; halihazır haritalama ile jeolojik/jeoteknik zemin etüt saha çalışmaları tamamlandı. İmar parselasyon ihale işlemleri tamamlanarak imar parselasyon iş ve işlemlerini başlatılmış ve onaylanmıştır. Altyapı projesi İl Özel İdaresi tarafından ihaleye çıkılmış durumdadır. İhalesi bittikten sonra altyapı projeleri hazırlanarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından kredi talebinde bulunulacak."