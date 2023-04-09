Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Türk Kızılay Hakkari Şubesi tarafından yetimlere verilen iftar yemeğine katıldı.

Kızılay Hakkari Şubesi tarafından öğretmenevinde yetimlere yönelik düzenlenen iftar yemeğine katılan Vali Akbıyık, program sonrasında vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Programda konuşan Kızılay Derneği Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek, “Devletimizin bu bölgede var gücüyle yaraları sarmak için çalışmakta ve bu çalışmalara sivil toplum kuruluşlarımızla destek vermektedir. Kızılay olarak depremin ilk gününden ve ilk saatlerinden itibaren tüm deprem bölgesinde hızlı bir şekilde koordinasyon sağlayarak oradaki insanlarımıza beslenme, hijyen, giyim, sağlık ve hastanelerimize kan desteği vererek görevini yerine getirmektedir” dedi.