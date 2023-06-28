Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Ulu Camii’nde kılınan bayram namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.

Vali İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Ulu Camii’nde kılınan bayram namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaştı. Vali Akbıyık, Müslümanların en önemli ibadetleri arasında yer alan Hac farizasının yerine getirildiği ve kurbanların kesildiği bir Kurban Bayramı’na daha erişmenin mutluluk ve huzurunu yaşadıklarını belirtti.

Emniyet Müdürü Pınar ise her zamanki gibi çocuklarla yakından ilgilendi. Sevinçleri gözlerinde okunan çocuklar, Müdür Pınar’a sarılmanın heyecanını yaşadılar.

Bayramda birçok ihtiyaç sahibi aileyi sevindiren ve halkla her zaman iç içe olan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ise cami çıkışı kurdukları stantta vatandaşlara şeker ve kolonya ikram etti.