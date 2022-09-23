Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, ihtiyaç sahibi bedensel engelli vatandaşlara sandalye desteğinde bulundu.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, ihtiyaç sahibi bedensel engelli vatandaşlara sandalye desteğinde bulundu.

Vali Akbıyık, makamında kabul ettiği ve bir süre sohbet ettiği Muhammet Adıyaman ve Sara Kaya’ya tekerlekli sandalyeleri kendi elleri ile teslim etti. Vali Akbıyık, Hakkari Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin’e de desteklerinden dolayı teşekkür etti.