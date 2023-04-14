Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Derecik ilçesinde yaşanan sel felaketinde zarar gören köyleri ziyaret etti.

Vali Akbıyık, beraberindeki Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel ile birlikte Derecik ilçesinde yaşanan sel felaketinde zarar gören Yeşilova, Anadağ, Bölek ve Beşikağaç köylerinin ulaşımını sağlayan yol ve köprüde incelemelerde bulundu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, 12 Nisan günü il genelinde etkili olan yoğun sağanak yağış nedeniyle 33 köy ve 4 mezra olmak üzere toplam 37 yerleşim yerinin selden etkilendiği belirtilerek, “5’i merkez, 18’i Çukurca, 11’i Yüksekova ilçesi olmak üzere toplam 34 yapı için AFAD’a hasar tespit başvurusu yapılmış olup, hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Yağışlardan dolayı ilimiz genelinde can kaybımız ve yaralımız bulunmamakla birlikte yağışlardan olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza yönelik ilgili sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımız tarafından gerekli yardım çalışmaları başlatılmış bulunmaktadır. Valiliğimiz koordinasyonunda kaymakamlıklarımız, İl Özel İdaresi, Hakkari Belediyesi ve özel sektörden temin edilen araçlarla yağıştan olumsuz etkilenen yerleşim yerlerine ilk anlardan itibaren müdahale edilmiş, halen çalışmalarımız devam etmektedir. Olumsuz durumlar ortadan kalkıncaya kadar çalışmalarımız devam edecektir" denildi.