Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehit kızının düğün töreninde halay çekti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehit kızının düğün töreninde halay çekti.

Şehit güvenlik korucusu Hüseyin Sarı’nın kızı Berivan Sarı ile Nusret Taş çiftinin düğün törenine Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, AK Parti İl Başkanı Abdulmutalip Özbek, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Ünsal, komutanlar, polisler, kanaat önderleri ve çok sayıda davetli katıldı. Vali Akbıyık ve beraberindekiler, şehit kızının düğün töreninde halay çektiler.

Sürekli halkla iç içe olan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de halayın başını çekerek, düğün törenine renk kattı.

Vali Akbıyık, genç çifte iki cihan saadeti temennisinde bulundu.

Gezgin fotoğrafçı Burhan Tetik tarafından görüntülenen şehit kızının düğün töreni sosyal medyada büyük beğeni kazandı.

Taş ailesi ise bu mutlu günde kendilerini yalnız bırakmayan tüm protokol üyelerine, Hakkari polisine, siyasi parti temsilcilerini, kanaat önderlerine ve tüm davetlilere teşekkür ettiler.