Cumhuriyet’in 100.yıl kutlama etkinlikleri çerçevesinde Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla’daki şehit aileleri ve gazilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Muğla Valisi İdiris Akbıyık, şehit aileleri ve gazilerle, düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Cumhuriyetin 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programda şehit aileleri ve gaziler ile yakından ilgilenen Vali Akbıyık, çocuklara da oyuncak hediye etti. Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaptığı konuşmada, “Sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şehit ailelerimiz bizim en değerli varlıklarımız. Devlet olarak her zaman onların emrine amadeyiz. Bunu bütün samimiyet ve içtenliğimle söyleyebilirim. Tüm vatandaşlarımız çok değerli ama en değerlisi sizlersiniz. Bu cumhuriyet için sizin yeriniz ayrı. Şehit olana kadar hiç şüphesiz sizin çocuklarınızdı ama şehit olduktan sonra Türk milletinin çocukları oluyor. Şehitlik en yüce mertebe. Şehitler hiç şüphesiz yaranla beraber. Bu ülke şehitlerimizin, gazilerimizin sayesinde ve gözünü kırpmadan toprağa gidenlerin sayesinde ayaktadır. Bugün Cumhuriyet’imizin 100.yılını kutluyorsak hiç şüphesiz büyük emekleri ve payları vardır. Türkiye Cumhuriyet’i ilelebet payidar kalacaktır. Cumhuriyet’imize, devletimize ve milletimize yönelik dahili ve harici güvenlik güçlerimiz bertaraf etmiştir, edecektir de. Millet olarak tarihin ilk sahnesine çıktığımız günden beri hep şehit verdik. Ulu Önder Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyet’i bugün Gazze’nin, Karabağ’ın, Doğu Türkistan’ın dünyanın neresinde mazlum varsa sığınağı olmuştur. Bunu her yerde görüyoruz. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Bir gün hepimiz ölümü tadacağız ama bu toprak için bu vatan için ölmek de herkese nasip olmuyor. Biz gazi bir milletiz. Meclisimiz gazi. Sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Devlet, emirlerinize amadedir. Burada bulunan tüm kuruluşlarımız sizlerin emrindedir” ifadelerine yer verdi. Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı’nın tüm şehitler için dua etmesiyle program son buldu.

Programa Muğla Valisi İdris Akbıyık’ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Ersöz, Şehit Aileleri ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Süleyman Taşkesen, kurum çalışanları, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.