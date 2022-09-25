Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Seyran Adıyaman ve Rıdvan Öztunç çiftinin düğün törenine katılarak davetlilerle birlikte halay çekti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Seyran Adıyaman ve Rıdvan Öztunç çiftinin düğün törenine katılarak davetlilerle birlikte halay çekti.

Vali Akbıyık, bir okulun bahçesinde yapılan eski AK Parti milletvekili Fehmi Öztunç ve kanaat önderi Hasan Öztunç’un yeğeni Rıdvan Öztunç’un düğün törenine katıldı. Vali Akbıyık, eski milletvekili Fehmi Öztunç ve kanaat önderleri ve çok sayıda davetli tarafından karşılandı. Davetlilerle bir süre sohbet eden Vali Akbıyık, daha sonra canlı müzik eşliğinde davetlilerle birlikte halay çekti. Vali Akbıyık, Seyran Adıyaman ve Rıdvan Öztunç çiftini tebrik ederek iki cihan saadeti temennisinde bulundu. Damada takı taktı takan Vali Akbıyık, alkışlar eşliğinde düğünde ayrıldı.