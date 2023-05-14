Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri için oyunu kullandı.

Demokrasi şöleni içerisinde geçen ve katılımın son derece yoğun olduğu Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci Dönem Milletvekilliği seçimleri için Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık da erken saatlerde oyunu kullandı. Cumhuriyet İlk ve Ortaokulundaki 1027 nolu sandıkta oyunu kullanan Vali Akbıyık, oy kullanma işleminin ardından sandık görevlileri ve vatandaşlarla tek tek selamlaşarak kolaylıklar diledi.

Vali Akbıyık, seçimlerin ülkemiz, milletimiz ve Türkiye Yüzyılı için hayırlı uğurlu olmasını diledi.